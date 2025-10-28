https://news.day.az/world/1791500.html В Грузии хотят запретить три оппозиционные партии Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" планирует запретить оппозиционные партии, включая партию бывшего президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение". Как передает Day.Az, об этом пишет "Sputnik Грузия". Также запрет может коснуться партий "Коалиция за перемены" и "Сильная Грузия - Лело".
Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" планирует запретить оппозиционные партии, включая партию бывшего президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение".
Как передает Day.Az, об этом пишет "Sputnik Грузия".
Также запрет может коснуться партий "Коалиция за перемены" и "Сильная Грузия - Лело".
По словам спикера парламента Шалвы Папуашвили, данные партии создали коалиционное единство и действуют как единый организм.
