Начаты работы по разработке генплана этого города Начаты работы по разработке генерального плана города Евлах. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, Государственный комитет по градостроительству и архитектуре приступил к реализации проекта. Согласно имеющейся информации, стоимость проекта оценивается примерно в 1 097 842,50 маната.
