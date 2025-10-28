Начаты работы по разработке генплана этого города

Начаты работы по разработке генерального плана города Евлах.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, Государственный комитет по градостроительству и архитектуре приступил к реализации проекта.

Согласно имеющейся информации, стоимость проекта оценивается примерно в 1 097 842,50 маната.