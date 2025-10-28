Nokia получит $1 млрд

Американская корпорация Nvidia инвестирует $1 млрд в финскую компанию Nokia, приобретя 2,9% ее акций. Соглашение предусматривает выпуск 166 млн новых акций по цене $6,01 за штуку.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Bloomberg.

В рамках партнерства чипы Nvidia будут использоваться для ускорения работы программного обеспечения Nokia, предназначенного для сетей 5G и 6G. Компании также изучат возможности применения технологий Nokia в области центров обработки данных для развития инфраструктуры ИИ.

Эта инвестиция знаменует собой важный этап в трансформации Nokia, которая активно развивает направление центров обработки данных на фоне растущего спроса на вычислительные мощности. Ранее в этом году финская компания усилила свои позиции в этом сегменте, приобретя Infinera Corp. за $2,3 млрд.

Новость о партнерстве вызвала резкий рост акций Nokia на Хельсинкской бирже - в ходе торгов они подорожали на 17%, что стало максимальным внутридневным показателем с 2013 года.

Для Nvidia эта инвестиция стала частью масштабной программы вложений, которая уже включает финансирование OpenAI, разработчиков автономных транспортных средств и телекоммуникационных проектов в Европе.