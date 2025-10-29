https://news.day.az/world/1791547.html В Евросоюзе заявили о непредсказуемости США Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что позиция Вашингтона по вопросам международной политики отличается непредсказуемостью после прихода к власти президента США Дональда Трампа. Как передает Day.Az, об этом она высказалась в интервью британскому журналу The Economist.
В Евросоюзе заявили о непредсказуемости США
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что позиция Вашингтона по вопросам международной политики отличается непредсказуемостью после прихода к власти президента США Дональда Трампа.
Как передает Day.Az, об этом она высказалась в интервью британскому журналу The Economist.
Каллас отметила, что США являются крупнейшим союзником Евросоюза. Она подчеркнула, что с представителями Вашингтона работают ежедневно.
"Конечно, мы не со всем соглашаемся. Предсказуемости, которая была у нас раньше, теперь нет. К этому нужно привыкнуть", - заявила глава евродипломатии.
