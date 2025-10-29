В Евросоюзе заявили о непредсказуемости США

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что позиция Вашингтона по вопросам международной политики отличается непредсказуемостью после прихода к власти президента США Дональда Трампа.

Как передает Day.Az, об этом она высказалась в интервью британскому журналу The Economist.

Каллас отметила, что США являются крупнейшим союзником Евросоюза. Она подчеркнула, что с представителями Вашингтона работают ежедневно.

"Конечно, мы не со всем соглашаемся. Предсказуемости, которая была у нас раньше, теперь нет. К этому нужно привыкнуть", - заявила глава евродипломатии.