В Баку прошли похороны считавшегося пропавшим без вести шехида l Карабахской войны

Сегодня на Шехидляр Хиябаны на кладбище "Деде Горгуд" в Сураханском районе столицы состоялись похороны считавшегося пропавшим без вести шехида Первой Карабахской войны Азера Зиреддин оглу Байрамова.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в церемонии приняли участие глава Исполнительной власти Сабунчинского района Адиль Велиев, глава Исполнительной власти Хатаинского района Рафиг Гулиев, глава Исполнительной власти Сураханского района Адиль Алиев, руководители правоохранительных органов района, близкие погибшего, члены семей шехидов, участники войны и представители общественности.

На церемонии прозвучал государственный гимн Азербайджана. Затем религиозные деятели прочитали суры из Священного Корана и вознесли заупокойные молитвы.

Останки без вести пропавшего шехида Азера Байрамова были преданы земле с глубоким почтением, на могилу были возложены цветы, семье были выражены соболезнования.

На похоронах говорилось о мужестве, проявленном отважными и героическими сынами и дочерями Азербайджана на полях сражений, о славной Победе, одержанной в Отечественной войне. Было отмечено, что благодаря дальновидной политике, решительности и политической воле Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, Азербайджан, разгромив врага, восстановил справедливость, 30-летней тоске по родным землям был положен конец. В настоящее время освобожденные от оккупации земли стремительно восстанавливаются, наши соотечественники начали жить в Карабахе свободно и безопасно.

Близкие считавшегося пропавшим без вести шехида также подчеркнули, что захоронение останков Азера Байрамова спустя 33 года вызывает глубокую скорбь и гордость у его семьи и всего нашего народа. Его героизм и самоотверженность во имя Родины никогда не будут забыты, а его имя всегда будет почитаться с уважением.

Было также отмечено, что азербайджанский народ всегда высоко ценит своих героев. Благодаря проявленному ими мужеству сегодня наша страна развивается как независимое, могущественное и победоносное государство.

Было также подчеркнуто, что Азербайджанское государство постоянно уделяет особое внимание социальной защите семей шехидов и принимает последовательные меры для их благополучия. Священная память о наших шехидах навсегда останется в нашей памяти.

Азер Байрамов родился 24 июня 1973 года. Предполагалось, что он пропал без вести в городе Шуша 8 мая 1992 года.