Тяжелое ДТП в Агдере

В Агдеринском районе перевернулся грузовой автомобиль "HOWO".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Чылдыран.

В результате происшествия погиб водитель автобетоносмесителя Годжаманов Хафиз 1968 г.р.

Ведется расследование.