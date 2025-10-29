https://news.day.az/society/1791568.html Тяжелое ДТП в Агдере - есть погибший В Агдеринском районе перевернулся грузовой автомобиль "HOWO". Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Чылдыран. В результате происшествия погиб водитель автобетоносмесителя Годжаманов Хафиз 1968 г.р. Ведется расследование.
Тяжелое ДТП в Агдере - есть погибший
В Агдеринском районе перевернулся грузовой автомобиль "HOWO".
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Чылдыран.
В результате происшествия погиб водитель автобетоносмесителя Годжаманов Хафиз 1968 г.р.
Ведется расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре