Сборы на турецком страховом рынке достигнут 30 млрд долларов

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня сказал генеральный секретарь Ассоциации страховщиков Турции Озгюр Обалы в ходе выступления на саммите "Turkish States InsurTech Summit 2025", проходящем в Баку.

"Турецкий страховой рынок продолжает стабильно расти. В настоящее время в секторе работают 68 страховых компаний. Несколько лет назад их было более 70, но в последнее время на рынке наблюдается тенденция к консолидации", - сказал генеральный секретарь Ассоциации.

По его словам, в настоящее время в Турции насчитывается около 34 миллионов активных застрахованных лиц. Это эквивалентно примерно половине населения, имеющего страховой потенциал.

"За последние 4 года общий объем страховых премий удвоился: с 14,4 млрд долларов США в 2021 году до 30 млрд долларов США к концу 2025 года. По состоянию на сентябрь 2024 года объем премий ежегодно увеличивался примерно на 30%, достигнув 22,1 млрд долларов США. Стоимость совокупных активов превысила 77,5 млрд долларов США, а общий объем предоставленных гарантий - 22 триллиона долларов США. Эта цифра примерно в 22 раза превышает ВВП страны", - сказал О. Обалы.

Он подчеркнул, что страховой сектор также играет важную роль в обеспечении занятости: "В настоящее время в секторе напрямую заняты более 27 500 человек. Вместе с партнерами эта экосистема охватывает в общей сложности около 350 000 человек. Такое динамичное развитие сделало Турцию привлекательным страховым центром в региональном масштабе. Если рассматривать разбивку по видам страхования, можно увидеть, что турецкий страховой рынок демонстрирует относительно сбалансированную структуру. ОСАГО и КАСКО по-прежнему занимают значительную долю рынка, составляя примерно половину всего портфеля. Однако эта доля постепенно снижается, что считается положительной тенденцией. Медицинское страхование, в частности, заняло значительную долю рынка, демонстрируя рекордный рост в последние годы. Это также вселяет надежды на будущее страхового сектора".