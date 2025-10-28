Сборы на турецком страховом рынке достигнут 30 млрд долларов

Сборы на турецком страховом рынке достигнут 30 миллиардов долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня сказал генеральный секретарь Ассоциации страховщиков Турции Озгюр Обалы в ходе выступления на саммите "Turkish States InsurTech Summit 2025", проходящем в Баку.

"Турецкий страховой рынок продолжает стабильно расти. В настоящее время в секторе работают 68 страховых компаний. Несколько лет назад их было более 70, но в последнее время на рынке наблюдается тенденция к консолидации", - сказал генеральный секретарь Ассоциации.

По его словам, в настоящее время в Турции насчитывается около 34 миллионов активных застрахованных лиц. Это эквивалентно примерно половине населения, имеющего страховой потенциал.

"За последние 4 года общий объем страховых премий удвоился: с 14,4 млрд долларов США в 2021 году до 30 млрд долларов США к концу 2025 года. По состоянию на сентябрь 2024 года объем премий ежегодно увеличивался примерно на 30%, достигнув 22,1 млрд долларов США. Стоимость совокупных активов превысила 77,5 млрд долларов США, а общий объем предоставленных гарантий - 22 триллиона долларов США. Эта цифра примерно в 22 раза превышает ВВП страны", - сказал О. Обалы.

Он подчеркнул, что страховой сектор также играет важную роль в обеспечении занятости: "В настоящее время в секторе напрямую заняты более 27 500 человек. Вместе с партнерами эта экосистема охватывает в общей сложности около 350 000 человек. Такое динамичное развитие сделало Турцию привлекательным страховым центром в региональном масштабе. Если рассматривать разбивку по видам страхования, можно увидеть, что турецкий страховой рынок демонстрирует относительно сбалансированную структуру. ОСАГО и КАСКО по-прежнему занимают значительную долю рынка, составляя примерно половину всего портфеля. Однако эта доля постепенно снижается, что считается положительной тенденцией. Медицинское страхование, в частности, заняло значительную долю рынка, демонстрируя рекордный рост в последние годы. Это также вселяет надежды на будущее страхового сектора".