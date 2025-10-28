В Казахстане предотвращен теракт

Сотрудники Комитета национальной безопасности Казахстана предотвратили террористический акт в Алматы, который планировали пять иностранных граждан.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе КНБ Казахстана.

"Комитетом национальной безопасности в Алматы в сентябре 2025 года на стадии приготовления предотвращен теракт, планировавшийся пятью иностранными гражданами. Все они арестованы, ведется следствие", - говорится в сообщении.