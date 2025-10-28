https://news.day.az/world/1791457.html

В Саудовской Аравии построят "парящий в небе" стадион - ВИДЕО

В Саудовской Аравии построят первый в мире стадион, "парящий в небе". Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Стадион NEOM откроется в 2032 году, примет несколько матчей чемпионата мира по футболу 2034 года и будет полностью работать на возобновляемых источниках энергии.