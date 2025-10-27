https://news.day.az/society/1791249.html Тяжелое ДТП в Нахчыване, есть погибший - ФОТО На автомагистрали Ордубад-Джульфа произошло ДТП, погиб водитель. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие произошло в селе Джамалдын Джульфинского района. Согласно информации, жительница города Джульфа Г.
На автомагистрали Ордубад-Джульфа произошло ДТП, погиб водитель.
На автомагистрали Ордубад-Джульфа произошло ДТП, погиб водитель.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие произошло в селе Джамалдын Джульфинского района.
Согласно информации, жительница города Джульфа Г. Наджафова, управлявшая автомобилем марки "KIA", столкнулась с фурой марки "DAF", которым управлял житель села Вайхыр Бабекского района Р. Мамедов.
Г. Наджафова скончалась на месте.
На место прибыли сотрудники полиции, по факту ведётся расследование.
