Тяжелое ДТП в Нахчыване,

На автомагистрали Ордубад-Джульфа произошло ДТП, погиб водитель.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие произошло в селе Джамалдын Джульфинского района.

Согласно информации, жительница города Джульфа Г. Наджафова, управлявшая автомобилем марки "KIA", столкнулась с фурой марки "DAF", которым управлял житель села Вайхыр Бабекского района Р. Мамедов.

Г. Наджафова скончалась на месте.

На место прибыли сотрудники полиции, по факту ведётся расследование.