В Азербайджане внедрят белорусские стандарты подготовки кадров для пищевой сферы

В Баку будет организована подготовка специалистов по специальности "Технологии пищевых продуктов" по белорусской образовательной модели.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом было отмечено в ходе 15-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь в Баку.

Было подчеркнуто, что реализация Совместного плана действий на 2024-2025 годы продолжается, и подготовка кадров по данной специальности будет осуществляться с использованием белорусского опыта образования.

При этом было отмечено, что азербайджанские компании вносят свой вклад в развитие экономики Беларуси.

Отметим, что заседание ведут заместитель премьер-министра, сопредседатель комиссии Самир Шарифов с азербайджанской стороны и заместитель премьер-министра, сопредседатель комиссии Наталья Петкевич с белорусской стороны.