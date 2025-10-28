Азербайджан и Беларусь запустили проект по модернизации 200 лифтов

В рамках сотрудничества с Беларусью в Азербайджане модернизируют и установят 200 лифтов.

Как сообщает Day.Az, об этом говорилось на 15-м заседании Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь в Баку.

Было отмечено, что в рамках долгосрочного сотрудничества с Беларусью в области производства и поставок лифтов в Азербайджане продолжаются работы с "Могилевлифтмаш" по расширению локального производства и в текущем году планируется модернизировать и установить 200 лифтов.

Кроме того, на Гянджинском автомобильном заводе совместно с белорусской стороной продолжается сборка сельскохозяйственной и специальной техники.

Отметим, что заседание ведут заместитель премьер-министра, сопредседатель комиссии Самир Шарифов с азербайджанской стороны и заместитель премьер-министра, сопредседатель комиссии Наталья Петкевич с белорусской стороны.