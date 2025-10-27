Intel уволила десятки тысяч человек

Корпорация Intel в рамках масштабной программы по оптимизации штата, начатой новым генеральным директором Лип-Бу Таном, сократила численность сотрудников почти на 35 500 человек менее чем за два года. Об этом сообщает издание Tom's Hardware, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным последнего отчета компании для Комиссии по ценным бумагам и биржам, только под руководством Тана, начиная с его вступления в должность, было уволено около 20 500 сотрудников за три месяца. Если добавить к этому 15 000 позиций, ликвидированных прежним руководством, общее число сокращений достигает 35 500.

По состоянию на конец сентября 2025 года, общая численность персонала Intel составляла 88 400 человек. Значительная часть увольнений, по-видимому, пришлась на второй квартал, на что указывают крупные списания, связанные с реструктуризацией, превысившие $1 млрд в том квартале.

Первоначально Тан заявлял о планах по упрощению организационной структуры и сокращению числа менеджеров среднего звена, однако выяснилось, что под увольнение попали тысячи инженеров и технических специалистов, в частности, на объектах в Орегоне. Только 8% уволенных в Орегоне имели в должностях слово "менеджер".

Сокращение штата сопровождалось урезанием расходов: в третьем квартале 2025 года бюджет на исследования и разработки (RD) был уменьшен более чем на $800 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на рост выручки, что свидетельствует о закрытии множества исследовательских проектов.

Финансовый директор Intel Дэвид Зинснер сообщил аналитикам, что компания планирует удержать операционные расходы на уровне примерно $16 млрд в 2026 году, перенаправляя средства только на программы с четкой стратегической или финансовой отдачей. К ним относятся разработка техпроцесса Intel 18A, 14A, продукты с ориентацией на ИИ и передовая упаковка.