Президент Ильхам Алиев назначил нового посла в Саудовской Аравии

Муталлим Мирзоев назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Королевстве Саудовская Аравия.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим распоряжение.
Согласно распоряжению, Муталлим Сабир оглу Мирзоев назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Королевстве Саудовская Аравия.
