https://news.day.az/officialchronicle/1791202.html Президент Ильхам Алиев назначил нового посла в Мексике - Распоряжение Сеймур Фаталиев назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Соединенных Штатах Мексики. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим распоряжение.
Сеймур Фаталиев назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Соединенных Штатах Мексики.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим распоряжение.
Согласно распоряжению, Сеймур Хабиб оглу Фаталиев назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Соединенных Штатах Мексики.
