Трамп рассказал об ожиданиях от встречи с Си Цзиньпином
Трамп рассказал об ожиданиях от встречи с Си Цзиньпином
В преддверии переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил оптимизм относительно заключения выгодной сделки между двумя странами, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Я думаю, у нас будет хорошая сделка с Китаем. Они хотят сделку, мы хотим сделку, и мы договорились встретиться", - заявил Трамп в кулуарах саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре перед встречей с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.
Лидеры государств условились о проведении встреч, которые, согласно словам Трампа, состоятся в дальнейшем на территории КНР и США.
