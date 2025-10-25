В Русской драме прошла премьера спектакля "Эмма"

В центре спектакля - Эмма Вудхаус, молодая женщина, уверенная, что ей дозволено играть судьбами других. Но её "игра" оборачивается испытанием для нее самой. Из сцен лёгкой иронии рождается серьёзный разговор - о гордыне, о неумении слушать сердце, о том, как трудно признать собственные ошибки...

В Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре прошла премьера спектакля "Эмма", поставленного по одноимённому роману Джейн Остин. Этот вечер стал настоящим праздником для ценителей классики - спектаклем, где английская изысканность встретилась с восточной душевностью, а тонкий юмор соседствовал с глубиной человеческих переживаний, передает Day.Az.

Спектакль перенёс зрителей в атмосферу старой Англии, где ирония соседствовала с наивностью, а гордость - с искренней привязанностью. На первый план вышла история Эммы Вудхаус - умной, красивой и самоуверенной наследницы, чьё страстное желание вмешиваться в чужие судьбы превращает жизнь окружающих в калейдоскоп недоразумений, романтических интриг и откровений.

Режиссёр-постановщик Рауля Турккан создала на сцене пространство, в котором время словно остановилось, превратив известный сюжет в живую историю самопознания. В ней нет пафоса - лишь искренность, свет и ощущение тепла. Каждая реплика звучала как музыкальная нота, каждый жест - как признание. Легкие акценты света, изящная музыка и плавные движения актёров напоминали акварель, где каждая сцена - мазок, передающий оттенок чувства.

Инсценировка заслуженной артистки Инны Имрановой отличалась точностью и вкусом - в ней звучала ирония Остин, её тонкое наблюдение за характерами и умение видеть драму за блеском светского быта.

Художник по декорациям Мустафа Мустафаев создал атмосферу старой Англии: просторные интерьеры, приглушённые цвета, лёгкий аромат эпохи. Костюмы Ольги Аббасовой, заслуженного работника культуры, добавили в спектакль изящество и благородство, а музыкальное оформление Владимира Неверова и пластика, созданная заслуженной артисткой Нигяр Рзаевой, подчеркнули настроение каждой сцены - от лёгкого юмора до почти трагической самоиронии.

В главных ролях блистали заслуженные артисты Инна Имранова, Милана Соколенко, Салман Байрамов, а также актёры театра Диляра Назарова, Рашад Алияров, Ибрагим Чингиз, Сабина Асим, Руфат Назаров, Сяма Велиева, Марина Литвиненко, Заур Терегулов, Румия Агаева, Говхар Шахбанова, Фарид Гусейнов, Фидан Агавердиева, Мирзаага Ахундзаде.

Финальные овации слились в единую мелодию благодарности - за спектакль, где ирония уступает место любви, а холод рассудка - теплу человеческого сердца.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az.