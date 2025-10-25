Азербайджанская нефть выросла в цене

В итальянском порту Аугуста цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF по сравнению с предыдущим показателем выросла на 1,9 доллара США, или на 1,6%, составив 67,84 доллара за баррель.

Об этом Day.Az сообщили источники на нефтяном рынке.

Согласно информации, цена барреля нефти Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 1,1 доллара, или 1,7%, по сравнению с предыдущим показателем и составила 65,88 доллара.

Цена на нефть марки URALS выросла на 0,8 доллара, или 1,5%, по сравнению с предыдущим показателем и достигла 54,52 доллара за баррель.

Цена на нефть марки Dated Brent, добываемой в Северном море, выросла на 1,12 доллара, или 1,7%, по сравнению с предыдущим показателем и составила 66,65 доллара за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2025 год средняя цена за баррель нефти заложена на уровне 70 долларов США.