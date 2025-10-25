В Германии взорвали самую мощную АЭС страны

В Германии взорвали когда-то самую мощную атомную электростанцию (АЭС) страны. Об этом сообщает местный портал NiUS в Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Атомная электростанция Гундремминген в Баварии была взорвана", - говорится в сообщении.

По данным журналистов, ее 160-метровые градирни заминировали. Отмечается, что событие символизирует конец атомной эпохи и начало новой эры в энергетике.

Германия полностью отказалась от атомной энергетики и закрыла все АЭС.