В Германии взорвали самую мощную АЭС страны - ВИДЕО В Германии взорвали когда-то самую мощную атомную электростанцию (АЭС) страны. Об этом сообщает местный портал NiUS в Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "Атомная электростанция Гундремминген в Баварии была взорвана", - говорится в сообщении. По данным журналистов, ее 160-метровые градирни заминировали. Отмечается, что событие символизирует конец атомной эпохи и начало новой эры в энергетике. Германия полностью отказалась от атомной энергетики и закрыла все АЭС.
