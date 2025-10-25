В Великобритании по ошибке выпустили осужденного нелегала

В Великобритании по ошибке выпустили 41-летнего осужденного нелегала из Эфиопии Хадуше Кебату, полиция проводит операцию по его поиску.

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал Sky News.

Отмечается, что месяц назад суд города Челмсфорд приговорил его к одному году лишения свободы за домогательства 14-летней девочи и женщины. 24 октября Кебату выпустили из тюрьмы для доставки в миграционный центр, однако тот сбежал.

По информации телеканала, министр юстиции Великобритании Дэвид Лэмми был вне себя от гнева и потребовал расследовать инцидент.