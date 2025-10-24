Для Кыргызстана ускоренное развитие промышленности является приоритетом экономической политики

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр экономики и коммерции Кыргызстана Бакыт Сыдыков в ходе второго заседания министров промышленности, науки, технологий и инноваций стран-членов ОТГ в Баку.

"Проводимая нами государственная промышленная политика нацелена на достижение устойчивого развития промышленности, обеспечение роста её доли в валовом внутреннем продукте, также повышение экспортного потенциала и конкурентоспособности промышленной продукции", - сказал он.

Сыдыков отметил, что значительную часть товарооборота Кыргызстана со странами ОТГ составляют товары, предназначенные для промышленных нужд, что свидетельствует о развитии промышленного сотрудничества. Он добавил, что с начала года товарооборот Кыргызстана со странами ОТГ составил 1,7 миллиарда долларов.

По его словам, в течение последних трех лет в Кыргызстане открылись сотни новых промышленных предприятий в машиностроении, легкой промышленности и пищевой переработке.

"Кыргызстан стремится развивать совместные проекты, увеличивать взаимные инвестиции и улучшать условия для бизнеса. Уверены, что это позволит всем нашим странам достичь высоких результатов и уверенно двигаться вперед в условиях глобальных вызовов. В этом плане важно отметить роль Тюркского инвестиционного фонда. Мы выражаем надежду, что его проектная деятельность позволит реализовать промышленные проекты, имеющие значение для всех сторон", - добавил Сыдыков.