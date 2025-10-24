Для Кыргызстана ускоренное развитие промышленности является приоритетом экономической политики

Для Кыргызстана ускоренное развитие промышленности является одним из важных приоритетов национальной экономической политики.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр экономики и коммерции Кыргызстана Бакыт Сыдыков в ходе второго заседания министров промышленности, науки, технологий и инноваций стран-членов ОТГ в Баку.

"Проводимая нами государственная промышленная политика нацелена на достижение устойчивого развития промышленности, обеспечение роста её доли в валовом внутреннем продукте, также повышение экспортного потенциала и конкурентоспособности промышленной продукции", - сказал он.

Сыдыков отметил, что значительную часть товарооборота Кыргызстана со странами ОТГ составляют товары, предназначенные для промышленных нужд, что свидетельствует о развитии промышленного сотрудничества. Он добавил, что с начала года товарооборот Кыргызстана со странами ОТГ составил 1,7 миллиарда долларов.

По его словам, в течение последних трех лет в Кыргызстане открылись сотни новых промышленных предприятий в машиностроении, легкой промышленности и пищевой переработке.

"Кыргызстан стремится развивать совместные проекты, увеличивать взаимные инвестиции и улучшать условия для бизнеса. Уверены, что это позволит всем нашим странам достичь высоких результатов и уверенно двигаться вперед в условиях глобальных вызовов. В этом плане важно отметить роль Тюркского инвестиционного фонда. Мы выражаем надежду, что его проектная деятельность позволит реализовать промышленные проекты, имеющие значение для всех сторон", - добавил Сыдыков.