Могут ли запретить в Азербайджане электроскутеры?

В последние месяцы в Париже, Мадриде и недавно в Чехии - были введены ограничения или полные запреты на использование электроскутеров по причинам, связанным с общественной безопасностью и инфраструктурой.

Эти решения вызвали вопросы о том, возможны ли подобные меры и в Азербайджане.

Как сообщает Day.Az, эксперт по транспорту Аслан Асадов в комментарии для Bizim.media отметил, что основные причины запрета скутеров в некоторых европейских странах связаны с климатическими и инфраструктурными факторами:

"В таких странах погодные условия на протяжении года не способствуют использованию скутеров. Из-за холодного климата, дождей и снегопадов их эксплуатация ограничена, и, как следствие, потребность в этом виде транспорта снижается. В Азербайджане же ситуация совершенно иная. За последние годы скутеры стали особенно популярны среди молодежи. Их чаще используют для отдыха и развлечений, в частности, на территории Приморского бульвара", - подчеркнул эксперт.

По словам Аслана Асадова, вопрос о запрете использования скутеров в Азербайджане в настоящее время не стоит на повестке дня:

"Этот вид транспорта у нас находится на этапе становления и во многих случаях считается полезным. Особенно в районах столицы с интенсивным автомобильным движением скутеры обеспечивают мобильность и скорость передвижения. Поэтому в ближайшее время их запрет не ожидается", - добавил эксперт.