Форум "Шелковый путь" продемонстрировал транспортные и экономические перспективы региона

Южный Кавказ исторически считается территорией пересечения основных транспортных, торговых и энергетических потоков между Европой и Азией. Географическое положение Азербайджана, Армении и Грузии позволяет региону играть роль стратегического хаба для транзитных грузов, энергетических ресурсов и инвестиционных потоков. В последние годы в регионе произошли серьезные изменения. Освобождение Карабаха от оккупации, усиление экономической интеграции и ускорение инфраструктурных проектов восстанавливают роль Южного Кавказа как важного транзитного узла, соединяющего Восток и Запад. В этом контексте особенно важное значение имеет развитие транспортных коридоров, их модернизация и создание новых торговых возможностей. В этом контексте V Тбилисский форум "Шелковый путь", состоявшийся 22 октября 2025 года, стал также местом практического обсуждения экономических и логистических инициатив региона.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend политолог Азер Гараев.

"Форум посетили более 2300 участников из 73 стран. В мероприятии приняли участие премьер-министр Азербайджана Али Асадов, премьер-министр Армении Никол Пашинян и премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, также на форуме были представлены международные организации, бизнес-круги и эксперты по логистике. Основная цель форума - создать дискуссионную платформу для превращения политических заявлений в практические шаги. В этой связи форум охватил такие темы, как транспорт и транзит, маршруты - инфраструктура и мультимодальные терминалы, экономическое сотрудничество - снижение торговых и логистических барьеров, создание благоприятных условий для инвестиций, энергетика и цифровизация - интеграция сетей и внедрение технологий, стабильность в регионе - укрепление доверия между странами", - сказал политолог.

По его словам, одним из важнейших вопросов на форуме стало снятие Азербайджаном ограничений на транзитные грузоперевозки в Армению. Премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил Президента Ильхама Алиева в связи с этим, подчеркнув, что снятие ограничений способствует увеличению грузооборота, инвестициям в инфраструктуру и укреплению мира в регионе.

Политолог отметил, что одним из главных вопросов, на который обратили внимание на форуме, стал Зангезурский коридор. Этот маршрут направлен на соединение Южного Кавказа с европейскими и азиатскими рынками, а также на обеспечение транзита грузов из Центральной Азии. Благодаря нему сокращается время доставки грузов из Центральной Азии в Европу, оптимизируются логистические цепочки и снижаются затраты на перевозки, расширяются возможности международной торговли через Южный Кавказ.

"Отдельное внимание на форуме было уделено Среднему коридору. Этот маршрут соединяет Европу и Азию через Южный Кавказ. Средний коридор включает в себя железные дороги для быстрого транзита контейнеров, автомобильные дороги международного значения, сеть, соединяющую черноморские и каспийские порты, мультимодальные терминалы, возможность краткосрочной маршрутизации грузов на железнодорожном, автомобильном и морском транспорте. Зангезурский коридор также может стать частью этого маршрута. Снятие транзитных ограничений и развитие транспортных маршрутов приносит различные экономические выгоды. Например, увеличение грузооборота показывает, что регион может перерабатывать международные грузы в больших объемах, упрощение транзита снижает логистические затраты и сроки доставки. Привлечение инвестиций - стабильная и прозрачная система транзита повышает доверие международных инвесторов. Экономическая интеграция - "Маршрут Трампа" и Средний коридор служат созданию единого транспортного пространства на Южном Кавказе. По прогнозам экспертов, увеличение транзитного потенциала может привести к росту ВВП стран на несколько процентов в течение 5-7 лет и стимулировать развитие таких отраслей, как логистика, складирование, портовая инфраструктура, страхование и финансовые услуги", - сказал А.Гараев.

Политолог подчеркнул, что в целом форум показал, что Южный Кавказ готов не только соединить физические маршруты, но и создать современную технологическую инфраструктуру, которая повысит конкурентоспособность региона. "Снятие ограничений на транзит, создание новых маршрутов и модернизация инфраструктуры имеют экономическое и политическое значение. Кроме того, это укрепляет доверие между странами - практические шаги подтверждают политические заявления, снижают риск конфликтов, экономическая взаимозависимость повышает стабильность, роль региона на международном уровне - Южный Кавказ становится одним из стратегических центров в глобальной торговой и логистической сети. Также, согласно прогнозам, в ближайшие 5-10 лет регион в несколько раз увеличит транзитный грузооборот, привлечет международные инвестиции в транспортную и энергетическую отрасли, укрепит свои позиции в качестве стабильного и эффективного транзитного узла, соединяющего Европу, Азию и Ближний Восток", - сказал он.

A.Гараев отметил, что V Тбилисский форум "Шелковый путь" подтвердил стратегическую роль Южного Кавказа в сфере транспорта, торговли и энергетики. "Создание и модернизация транзитных коридоров, в том числе "Маршрута Трампа" и Среднего коридора, открывает новые возможности для экономического роста, укрепления доверия и региональной интеграции. Форум показал, что Южный Кавказ готов к созданию эффективной, устойчивой и технологически развитой логистической сети, что обеспечит более тесную интеграцию региона с Европой и Азией. В долгосрочной перспективе эти проекты превратят Южный Кавказ в один из стратегических транзитных узлов, повысят инвестиционную привлекательность и создадут основу для экономической и политической стабильности региона", - добавил политолог.