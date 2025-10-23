Государстенный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) переживает "тихую революцию" в управлении активами.

Как сообщает Day.Az, об этом на своей странице в соцсети написал известный азербайджанский эксперт-экономист Инглаб Ахмедов.

Экономист отмечает, что за последние пять лет Фонд полностью изменил свой инвестиционный портфель, отдавая предпочтение более гибким и доходным инструментам: "Если в 2020 году основные активы Фонда приходились на инструменты с фиксированным доходом (63,8%), то по данным за первые девять месяцев 2025 года доля этих инвестиций снизилась на 29,1 процентных пункта до 34,7%."

В то же время, по словам И. Ахмедова, доля золота выросла на 18,6 процентных пункта. и составила 32,8%, а доля акций увеличилась на 9,9 процентных пункта до 25,8%, что почти сравнимо с показателями 2020 года.

"Главное, что эти изменения происходят на фоне сокращения нефтегазовых доходов - основного источника дохода Фонда. Именно благодаря этой политике, несмотря на снижение главного доходного потока, активы Фонда продолжают быстро расти", - отмечает эксперт.

Напомним, что по данным за первые девять месяцев 2025 года Фонд впервые в истории преодолел отметку в 70 миллиардов долларов, побив свой предыдущий рекорд.