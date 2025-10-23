https://news.day.az/world/1790363.html Трамп помиловал основателя "Binance" Президент США Дональд Трамп подписал документ о помиловании Чанпинга Зао, основателя крупнейшей в мире криптобиржи Binance. Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, Чанпинг Зао был осужден в 2024 году за нарушение законодательства по борьбе с отмыванием денег и приговорён к лишению свободы.
Трамп помиловал основателя "Binance"
Президент США Дональд Трамп подписал документ о помиловании Чанпинга Зао, основателя крупнейшей в мире криптобиржи Binance.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, Чанпинг Зао был осужден в 2024 году за нарушение законодательства по борьбе с отмыванием денег и приговорён к лишению свободы.
Помилование было предоставлено после того, как Binance поддержала криптовалютную компанию семьи Трампа - World Liberty Financial.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре