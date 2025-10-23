Трамп помиловал основателя "Binance"

Президент США Дональд Трамп подписал документ о помиловании Чанпинга Зао, основателя крупнейшей в мире криптобиржи Binance.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, Чанпинг Зао был осужден в 2024 году за нарушение законодательства по борьбе с отмыванием денег и приговорён к лишению свободы.

Помилование было предоставлено после того, как Binance поддержала криптовалютную компанию семьи Трампа - World Liberty Financial.