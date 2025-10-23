Найден способ остановить распространение вирусов

Ученые из Лаборатории инфекционных заболеваний A*STAR (Сингапур) нашли неожиданный механизм, который можно использовать для борьбы с вирусом чикунгунья. Как выяснилось, белок сиалокинин из слюны комаров Aedes aegypti напрямую взаимодействует с рецепторами иммунных клеток человека и способен "переключать" воспалительный ответ организма.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, исследование опубликовано в журнале Nature Communications (Nat Com).

Оказалось, что сиалокинин временно ослабляет активность моноцитов и макрофагов - клеток, которые первыми реагируют на вирусное вторжение. Этот эффект помогает вирусу быстрее проникать в ткани, но одновременно предотвращает чрезмерное воспаление, вызывающее боли и отеки суставов при чикунгунье. Поняв, как работает этот механизм, ученые предложили использовать его в обратном направлении - для создания препаратов, способных блокировать распространение вируса и контролировать воспаление.

В экспериментах на животных блокада рецепторов, с которыми взаимодействует сиалокинин, позволила снизить вирусную нагрузку и воспаление тканей без ущерба для иммунной защиты. По словам исследователей, вмешательство в этот механизм может стать новым способом остановить распространение вирусов, передающихся через укусы комаров, включая чикунгунью, денге и лихорадку Западного Нила.