В Азербайджане повышаются прожиточный минимум и критерий нуждаемости

В Азербайджане будут повышены прожиточный минимум и критерий нуждаемости.

Как передает Day.Az, об этом Trend сказал председатель комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса Муса Гулиев.

По его словам, в 2026 году прожиточный минимум и критерий нуждаемости составят 300 манатов.

Отметим, что на 2025 год прожиточный минимум и критерий нуждаемости установлены на уровне 285 манатов.