В Азербайджане повышаются прожиточный минимум и критерий нуждаемости В Азербайджане будут повышены прожиточный минимум и критерий нуждаемости. Как передает Day.Az, об этом Trend сказал председатель комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса Муса Гулиев. По его словам, в 2026 году прожиточный минимум и критерий нуждаемости составят 300 манатов.
Отметим, что на 2025 год прожиточный минимум и критерий нуждаемости установлены на уровне 285 манатов.
