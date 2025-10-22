https://news.day.az/politics/1789984.html Эстония высоко оценивает достигнутые в Вашингтоне соглашения по мирной повестке между Азербайджаном и Арменией Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна высоко оценил достигнутые в Вашингтоне соглашения по мирной повестке между Азербайджаном и Арменией. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом глава ведомства заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку. Новость обновляется
