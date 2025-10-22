Президент Ильхам Алиев вручил Ягубу Эйюбову орден «Истиглал»

22 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял Ягуба Эйюбова и вручил ему орден "Истиглал".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, приветствуя Ягуба Эйюбова, Президент Ильхам Алиев сказал:

- Уважаемый Ягуб муаллим, прежде всего, поздравляю Вас с предстоящим юбилеем, желаю Вам здоровья, новых успехов. Работая долгие годы на различных ответственных должностях, Вы внесли свой вклад в развитие Азербайджана. Я высоко ценю это. И Вы знаете, и я знаю, что великий лидер Гейдар Алиев всегда проявлял к Вам внимание. В 70-х годах прошлого века он назначил Вас, молодого кадра, на ответственные должности, оказав Вам большое доверие. Вы достойно оправдали это доверие. Именно поэтому в период независимости великий лидер, придя к власти в 1993 году по требованию народа, вновь оказал Вам доверие, назначив на ряд ответственных должностей. Его Распоряжением Вы были назначены на высокую должность - первым заместителем премьер-министра и с тех пор работаете на этом посту. За 22-летний период моего президентства я также неоднократно оказывал Вам доверие, после каждых президентских выборов переназначал Вас на эту же должность. Сегодня, вручая Вам эту государственную награду, хочу сказать, что я доволен Вашей работой. Вы всем сердцем и душой верно служите государству, Родине. Вы всегда требовательны к себе в своей работе и достойно выполняете мои указания. Учитывая Ваши большие заслуги, я наградил Вас высшей наградой Азербайджанского государства - орденом "Истиглал". Разрешите вручить Вам этот высокий орден.

Вручая Ягубу Эйюбову орден "Истиглал", Президент Ильхам Алиев сказал:

Поздравляю вас.

Ягуб Эйюбов: Спасибо.

Выразив признательность главе государства за высокую оценку его деятельности, Ягуб Эйюбов поделился воспоминаниями об Общенациональном лидере Гейдаре Алиеве. Он сказал, что всегда старался оправдать доверие, оказанное ему Великим лидером и Президентом Ильхамом Алиевым. Отметив, что именно под руководством главы нашего государства были полностью восстановлены территориальная целостность и суверенитет Азербайджана, Ягуб Эйюбов сказал: "Вы - великая личность, вернувшая земли Азербайджана. Этого никто не смог бы сделать, да и невозможно было. Вы - прекрасный, гениальный человек, обладающий огромными способностями. Именно поэтому весь народ, весь мир видит Вас, гордится Вами".

Подчеркнув, что награждение орденом "Истиглал" является для него большой честью, Ягуб Эйюбов отметил: "Я никогда этого не забуду и буду стараться в меру своих сил, пока есть возможность служить Вам и нашему государству".

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо.