ЦБ Азербайджана объявил дату принятия очередного решения по процентной ставке

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявит очередное решение по параметрам процентного коридора 10 декабря 2025 года.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на ЦБА.

Отмечается, что очередное решение по параметрам процентного коридора будет принято в зависимости от направления фактической инфляции, а также динамики внешних и внутренних факторов риска.

"Центральный банк продолжит использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для обеспечения стабильности цен", - подчёркивается в заявлении.

Следует отметить, что, решением правления Центрального банка Азербайджанской Республики (ЦБА) учетная ставка сохранена без изменений на уровне 7 процентов, нижняя граница коридора процентных ставок - 6 процентов, а верхняя - 8 процентов.