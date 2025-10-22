Впервые раскрыта причина феномена «голосов в голове»

Австралийские психологи представили наиболее убедительное на сегодняшний день объяснение того, почему люди с шизофренией слышат голоса. Согласно новому исследованию, причина может заключаться в сбое механизма мозга, отвечающего за распознавание собственного внутреннего голоса.

Как передает Day.Az, работа опубликована в журнале Schizophrenia Bulletin (SB).

"Внутренняя речь - это тот самый внутренний голос, который комментирует наши действия, мысли и планы, - объяснил руководитель работы профессор Томас Уитфорд. - Обычно мозг "предсказывает" звук собственного голоса и приглушает реакцию слуховой коры. Но если этот механизм нарушен, человек может воспринимать собственные мысли как внешние звуки".

По словам ученого, это объясняет феномен слуховых галлюцинаций - одно из наиболее типичных проявлений шизофрении.

В эксперименте приняли участие 142 человека, разделенные на три группы. Первая включала пациентов с шизофренией, у которых слуховые галлюцинации наблюдались в течение последней недели. Вторая - людей с тем же диагнозом, но без недавних приступов. Третья группа состояла из здоровых добровольцев.

Испытуемым надевали наушники и подключали к ЭЭГ, чтобы регистрировать активность мозга. Участники должны были мысленно произносить слоги "ба" или "би" в тот момент, когда через наушники звучали эти же звуки. При этом совпадение звуков было случайным.

У здоровых участников при совпадении услышанного и "внутреннего" звука активность слуховой коры снижалась - мозг распознавал "свой голос" и не реагировал на него слишком сильно. Однако у пациентов с галлюцинациями наблюдалась обратная реакция - активность возрастала, словно звук исходил извне.

"Это обратный эффект подавления, который указывает на нарушение предсказательной функции мозга. В результате человек воспринимает собственную внутреннюю речь как чужую", - пояснил профессор Уитфорд.

Авторы считают, что полученные данные - самое убедительное подтверждение гипотезы о том, что "голоса" (организация включена Минюстом в список иноагентов) при шизофрении возникают из-за искаженного восприятия собственной речи.

"Эта теория существовала десятилетиями, но до сих пор ее было трудно проверить, ведь внутренняя речь - сугубо личный процесс. Наша работа впервые показала прямое физиологическое подтверждение этой идеи", - отметил ученый.

Исследователи надеются, что в будущем этот метод можно будет использовать как биомаркер для ранней диагностики психозов и оценки риска их развития.