Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией почти готово.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов на V Тбилисском форуме "Шёлковый путь".

Он отметил, что остались последние моменты для согласования.

"Мирное соглашение будет подписано, когда придёт время", - отметил премьер-министр.