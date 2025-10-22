https://news.day.az/politics/1789960.html Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией почти готово - Али Асадов Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией почти готово. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов на V Тбилисском форуме "Шёлковый путь". Он отметил, что остались последние моменты для согласования.
Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией почти готово - Али Асадов
Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией почти готово.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов на V Тбилисском форуме "Шёлковый путь".
Он отметил, что остались последние моменты для согласования.
"Мирное соглашение будет подписано, когда придёт время", - отметил премьер-министр.
