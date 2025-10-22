https://news.day.az/world/1790005.html В Идлибе идут столкновения - ВИДЕО В сирийском Идлибе идут столкновения между силами нынешней сирийской власти и "Фиркат аль-Гураба" - джихадистской группировкой, состоящей из франкоговорящих боевиков Как передает Day.Az, они живут в лагере недалеко от турецкой границы на севере Идлиба и до недавнего момента сохраняли изоляцию.
Как передает Day.Az, они живут в лагере недалеко от турецкой границы на севере Идлиба и до недавнего момента сохраняли изоляцию. Сейчас силы, подконтрольные президенту Аш-Шараа/Джолани начали обстрел из танков и 57-мм пушек. Как утверждается, они пользуются поддержкой Франции.
В ответ боевики из числа узбекских иностранных боевиков объявили мобилизацию для оказания помощи "французским" боевикам.
