В сирийском Идлибе идут столкновения между силами нынешней сирийской власти и "Фиркат аль-Гураба" - джихадистской группировкой, состоящей из франкоговорящих боевиков

Как передает Day.Az, они живут в лагере недалеко от турецкой границы на севере Идлиба и до недавнего момента сохраняли изоляцию. Сейчас силы, подконтрольные президенту Аш-Шараа/Джолани начали обстрел из танков и 57-мм пушек. Как утверждается, они пользуются поддержкой Франции.

В ответ боевики из числа узбекских иностранных боевиков объявили мобилизацию для оказания помощи "французским" боевикам.