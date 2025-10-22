"Карабах" хочет закрепиться среди сильнейших футзальных клубов Эстонии

Таллиннский "Карабах" готовится к дебюту в высшей лиге чемпионата Эстонии по футзалу: 24 октября команда на выезде встретится с "Интером" из Тарту.

Как передает Day.Az, руководитель "Карабаха" Эльнур Валиев рассказал "Радио 4", что появление команды в высшей лиге - большая победа для всего клуба.

"Мы давно шли к этому шагу, и сегодня "Карабах" получил право играть среди сильнейших. Для нас это не просто новый турнир, это новый уровень ответственности и возможностей", - отметил Валиев.

Несколько лет назад местная азербайджанская община, в том числе Валиев, сотрудничали с клубом из Виймси ( трехкратным чемпионом Эстонии), который даже сменил название на "Виймси Карабах", но партнерство вышло краткосрочным.

"Теперь у нашей команды новое дыхание, новое лицо и новые амбиции. Мы ведем селекционную работу, чтобы команда выглядела достойно в высшей лиге. К нам уже присоединились как опытные футболисты, так и перспективная молодежь, включая игроков нашей академии. Совсем скоро болельщики узнают фамилии тех, кто будет защищать цвета "Карабаха" в новом сезоне", - поведал Эльнур Валиев.

В долгосрочной перспективе "Карабах" ставит цель закрепиться среди сильнейших и стать постоянным игроком на футбольной карте Эстонии.

"Наша главная цель - не просто выйти на паркет, а доказать, что "Карабах" достоин быть в высшей лиге. Мы хотим бороться за каждое очко, радовать болельщиков и строить команду, за которую приятно переживать. А в долгосрочной перспективе - заложить прочный фундамент, чтобы "Карабах" стал постоянным и сильным игроком на футбольной карте Эстонии", - заключил Валиев.