Samsung представила шлем дополненной реальности

Корпорация Samsung представила Galaxy XR - шлем дополненной реальности.

Как передает Day.Az, об этом сообщается в пресс-релизе на сайте компании.

Гарнитура имеет похожий с Apple Vision Pro дизайн - очки с дисплеями и сенсорами, защищающий от света козырек и петля для крепления устройства на голове. Это первый девайс, работающий на операционной системе (ОС) Android XR. Гаджет предназначен для работы с дополненной реальностью и поддерживает приложения, доступные в Google Play.

Galaxy XR получил два microOLED-экрана разрешением 4К - по одному на каждый глаз. Устройство вышло с процессором Snapdragon XR2+ Gen 2, 16 гигабайтами оперативной и 256 гигабайтами встроенной памяти. Гаджет получил несколько камер: две - для сквозного обзора, шесть - отслеживания окружения, четыре - отслеживания глаз пользователя. Аппарат поддерживает Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. На одной зарядке шлем проработает до 2,5 часов.

В Samsung заявили, что с гарнитурой можно искать в интернете с помощью нейросетей, путешествовать по миру с Google Maps, смотреть объемные видео и автоматически преобразовывать снятые на гаджет фото в 3D.

Стоимость Samsung Galaxy XR составила 1799 долларов.

Девайс оказался дешевле, чем похожая гарнитура Apple - Vision Pro оценили в 3499 долларов.