https://news.day.az/officialchronicle/1789989.html В Азербайджане утверждены поправки в закон о безналичных расчетах В Азербайджане утверждены поправки в закон о безналичных расчетах. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в изменении, утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым в закон "О безналичных расчетах".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в изменении, утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым в закон "О безналичных расчетах".
Согласно поправкам, для физических лиц, привлекаемых к сезонным работам на основе договоров гражданско-правового характера, связанных с производством сельскохозяйственной продукции, сумма, выплачиваемая ежедневно наличными за каждого такого физического лица, увеличена с верхних 20 до 30 манатов.
