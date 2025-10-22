Кабмин утвердил генплан этого города

- до 2042 года

Утверждён Генеральный план развития города Худат до 2042 года

Как сообщает Day.Az, соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Документ был принят на основании предложения Государственного комитета по градостроительству и архитектуре и включён в состав плановых материалов.

Генеральный план представляет собой ключевой документ, определяющий перспективное развитие Худата в сферах территориального зонирования, строительства и инфраструктуры.

Утверждённый план охватывает комплекс мероприятий, направленных на развитие городской инфраструктуры, расширение жилого фонда, модернизацию коммунальных систем и реализацию других градостроительных проектов, рассчитанных на предстоящие годы.