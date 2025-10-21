Азербайджанский борец греко-римского стиля стал чемпионом мира

Азербайджанский борец греко-римского стиля Зия Бабашев завоевал золотую медаль на проходящем в сербском Нови-Саде первенстве мира U-23.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, выступающий в весовой категории до 63 килограммов спортсмен в финале победил молдавского борца Виталия Еременко со счетом 6:3.

Отметим, что мундиаль завершится 27 октября.