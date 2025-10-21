https://news.day.az/officialchronicle/1789686.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению. Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Астане.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
"Также должен сказать, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации, и первым таким транзитным грузом явился груз казахстанского зерна в Армению. Думаю, что это также является хорошим показателем того, что мир между Азербайджаном и Арменией уже не только на бумаге, но и на практике", - заявил глава государства.
