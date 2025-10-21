Президент Ильхам Алиев: Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации

Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

"Также должен сказать, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации, и первым таким транзитным грузом явился груз казахстанского зерна в Армению. Думаю, что это также является хорошим показателем того, что мир между Азербайджаном и Арменией уже не только на бумаге, но и на практике", - заявил глава государства.