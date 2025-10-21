Apple позволит пользователям отказаться от ключевой фишки iOS 26

Apple выпустила четвертую бета-версию обновлений iOS 26.1, iPadOS 26.1 и macOS 26.1 для разработчиков, в которой появилась возможность регулировать степень прозрачности нового интерфейса Liquid Glass. Об этом сообщает MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Дизайн Liquid Glass, появившийся в iOS 26, привнес в интерфейс эффект прозрачности, однако вызвал смешанную реакцию среди пользователей. Новая опция призвана удовлетворить запрос на настройку уровня прозрачности в зависимости от предпочтений владельца устройства.

Настройка расположена в разделе "Экран и яркость" в меню "Настройки" на iPhone и iPad, а на Mac - в категории "Внешний вид" системных параметров. В меню Liquid Glass теперь доступно два варианта оформления: Clear с акцентом на легкость и визуальную глубину интерфейса и Tinted с повышенным контрастом и меньшей прозрачностью.

Отдельных ползунков для точной регулировки не предусмотрено: Apple ограничилась двумя фиксированными режимами. Выбранный пользователем вариант оформления применяется во всем интерфейсе, включая приложения, поддерживающие визуальные эффекты Liquid Glass, например, Telegram.

В компании отметили, что новая функция была реализована по итогам обратной связи, полученной в ходе предыдущего этапа тестирования iOS 26. Тогда пользователи активно просили добавить возможность контролировать прозрачность элементов интерфейса.

Дизайн Liquid Glass неоднократно корректировался на протяжении бета-тестирования: в версии бета 3 Apple временно уменьшила прозрачность, однако позже вернулась к более легкому и прозрачному стилю, который и стал основой для финального варианта.

Выход стабильной сборки iOS 26.1 ожидается в конце октября.