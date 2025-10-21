В Баку строится новая дорога

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA) строит подъездные пути и соединение между жилыми массивами "Бахар" и "Деде Горгуд" в Сураханском районе Баку с дорогой на круговую развязку Зых - Международный аэропорт Гейдар Алиев.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в агентсве.

Отмечается, что общая длина подъездных путей составляет 1600 метров.

В настоящее время на участке проводятся работы по выемке и планировке. В следующем этапе планируется строительство основания дороги и укладка нового асфальтобетонного покрытия.

В результате реализации проекта движение по дороге станет более комфортным, улучшится транспортировка грузов и пассажиров, а также будет обеспечено прямое транспортное сообщение между поселками и дорогой Зых - Международный аэропорт Гейдар Алиев.

Кроме того, на данный момент проводятся ремонтные работы на существующей дороге, соединяющей поселки. Здесь проводится фрезерование старого асфальтобетонного покрытия на участке длиной 790 метров.

