Казахстан и Азербайджан намерены в ближайшей перспективе довести двусторонний товарооборот до 1 миллиарда долларов.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в заявлении для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
"Отрадно, что комплексная программа развития двустороннего сотрудничества (между Казахстаном и Азербайджаном - ред.) планомерно исполняется. В ходе переговоров особое внимание уделено расширению торгово-экономических связей, договорились принять необходимые меры, чтобы в ближайшей перспективе удвоить двусторонний товарооборот и довести его до 1 миллиарда долларов", - отметил глава Казахстанского государства.
