Известная пиццерия закроет более половины ресторанов в Британии

Сеть ресторанов быстрого питания Pizza Hut планирует закрыть в Великобритании 68 пиццерий и 11 точек, работающих только для доставки еды.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Guardian.

По ее информации, закрытие точек и сокращение 1 210 рабочих мест произошли из-за финансовых трудностей у британской DC London Pie Limited, владевшей Pizza Hut, и перехода под внешнее управление.

Американская Yum! Brands, выкупившая оставшуюся часть сети, намерена сохранить 64 ресторана в стране.