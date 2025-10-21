https://news.day.az/world/1789542.html Известная пиццерия закроет более половины ресторанов в Британии Сеть ресторанов быстрого питания Pizza Hut планирует закрыть в Великобритании 68 пиццерий и 11 точек, работающих только для доставки еды. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Guardian.
Известная пиццерия закроет более половины ресторанов в Британии
Сеть ресторанов быстрого питания Pizza Hut планирует закрыть в Великобритании 68 пиццерий и 11 точек, работающих только для доставки еды.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Guardian.
По ее информации, закрытие точек и сокращение 1 210 рабочих мест произошли из-за финансовых трудностей у британской DC London Pie Limited, владевшей Pizza Hut, и перехода под внешнее управление.
Американская Yum! Brands, выкупившая оставшуюся часть сети, намерена сохранить 64 ресторана в стране.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре