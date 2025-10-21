Сильные наводнения на Филиппинах, есть жертвы

Как минимум 10 человек погибли, тысячи эвакуированы и многие жилые районы затоплены из-за сильных наводнений на Филиппинах при прохождении через регион тропического шторма "Рамиль".

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Так в городе Роксас за короткое время выпало около 365,5 мм осадков, что более чем вдвое превышает обычное количество осадков в октябре.