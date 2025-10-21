Мировое сельское хозяйство нарастило использование водных ресурсов

С 2010 по 2020 год глобальное водопотребление при выращивании 46 основных сельскохозяйственных культур выросло на 9 процентов и достигло 6817 кубических километров.

Как передает Day.Az, такие данные приводятся в исследовании, опубликованном в журнале Nature Food международной группой под руководством Абебе Чукаллы из института UNESCO-IHE в Делфте.

Ученые рассчитали пространственно распределенное использование голубой (поверхностной и подземной) и зеленой (почвенной, образующейся из осадков) воды при сельскохозяйственном производстве в 2020 году с разрешением около 10 км. В анализ вошли 46 культур, включая пшеницу, рис, кукурузу, сою и хлопок. Для моделирования водопотребления команда использовала собственную модель CropGBWater, а исходные данные - из базы Spatial Production Allocation Model (SPAM 2020), опубликованной Международным институтом продовольственной политики (IFPRI).

Общий объем водопотребления в 2020 году составил от 6668 до 6817 кубических км, в зависимости от того, учитывается ли фаза затопления рисовых полей. Из этого объема 82 процента пришлось на зеленую воду (5588 км³), а голубая вода составила 1080 км³ (или 1228 км³ с учетом риса).

Наибольшая нагрузка на водные ресурсы пришлась на Азию, где сосредоточено около 70 процентов мирового водопотребления в сельском хозяйстве (3388 км³, включая 918 км³ голубой воды). По другим континентам распределение выглядит так: Америка - 1455 км³, Африка - 1199 км³, Европа - 394 км³, а также Россия - 150 км³ и Океания - 82 км³.

Среди отдельных стран лидерами по совокупному водопотреблению оказались Китай (244 км³), Индия (234 км³), Пакистан (98 км³), США (68 км³) и Египет (50 км³).

Основными потребителями голубой воды являются рис (до 477 км³), пшеница (212 км³), кукуруза (96 км³), сахарный тростник (96 км³) и хлопок (70 км³) - на эти культуры приходится более трех четвертей мирового орошаемого водопотребления. При этом по совокупному объему (голубая + зеленая вода) лидируют рис (до 1183 км³), кукуруза (860 км³), пшеница (765 км³), соя (521 км³) и масличная пальма (303 км³).

За 20 лет (2000-2020) водопотребление для пяти крупнейших культур выросло на 23-82 процента. Рост связан не только с увеличением посевных площадей, но и с изменениями в климате и интенсификацией агропроизводства, отмечают авторы.

Исследование подчеркивает, что рост водопотребления сельского хозяйства усиливает нагрузку на ограниченные пресноводные ресурсы, особенно в регионах, уже испытывающих водный стресс. По мнению авторов, представленные данные и открытая модель CropGBWater могут стать основой для планирования устойчивого водопользования и адаптации агросектора к изменению климата.