Очередная попытка принять бюджет правительства США провалилась
Очередная попытка принять бюджет правительства США провалилась
Очередная попытка утвердить бюджет правительства США в сенате не увенчалась успехом.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщила пресс-служба Республиканской партии в социальной сети Х.
По утверждению республиканцев, причиной провала стало нежелание демократической партии идти на компромисс.
"Демократы в 11-й раз проголосовали за дальнейшую остановку работы правительства ради медстраховки для нелегалов", - говорится в сообщении .
Результаты голосования в сенате показали, что предложенный проект бюджета не получил необходимых шестидесяти голосов.
