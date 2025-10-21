Очередная попытка принять бюджет правительства США провалилась

Очередная попытка утвердить бюджет правительства США в сенате не увенчалась успехом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщила пресс-служба Республиканской партии в социальной сети Х.

По утверждению республиканцев, причиной провала стало нежелание демократической партии идти на компромисс.

"Демократы в 11-й раз проголосовали за дальнейшую остановку работы правительства ради медстраховки для нелегалов", - говорится в сообщении .

Результаты голосования в сенате показали, что предложенный проект бюджета не получил необходимых шестидесяти голосов.