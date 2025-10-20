Чья бы корова мычала: сетования Армена Ашотяна о "лопнувшем шарике демократии"

Автор: Акпер Гасанов

"Надутый Николом Пашиняном шарик, который назывался демократией, лопается". Эта фраза, сказанная в эфире Facebook заместителем председателя Республиканской партии Армении Арменом Ашотяном, разошлась по армянским соцсетям и прозвучала как будто откровение. Но откровение ли это? Вряд ли. Скорее - запоздалое осознание очевидного, попытка выдать за "аналитику" то, что и без того давно было ясно каждому, кто не утратил способности трезво мыслить.

Ни у кого, пребывающего в здравом уме, не могло быть иллюзий относительно "демократичности" нынешнего армянского режима. И дело здесь не только в авторитарных замашках Никола Пашиняна, а в самой сути его политического курса, изначально построенного на пренебрежении нормами международного права. Как можно говорить о демократии в стране, чья власть годами оправдывала военную оккупацию чужих территорий, игнорировала принцип территориальной целостности Азербайджана, поощряла милитаристскую истерию и политизировала реваншизм?

Те, кто отдавал приказы о бомбежках мирных азербайджанских городов в ходе 44-дневной войны, кто закрывал глаза на страдания мирных жителей, не имеют морального права рассуждать о свободе, правах человека и демократии. Это всё равно что лектор по трезвости, держащий в руке бокал коньяка. Поэтому Армен Ашотяну, который сегодня с грустью жалуется на "лопнувший шарик демократии", стоило бы вспомнить, что этот шарик изначально был наполнен воздухом двойных стандартов, популизма и лицемерия.

При этом стоит добавить, что Ашотян - представитель того самого "карабахского клана", который долгие годы строил систему личной преданности, коррупции и безнаказанности. И теперь член "кружка свидетелей краха Сержа Саргсяна" рассуждает о том, что в Армении свирепствуют политические репрессии". Выглядит это примерно так же убедительно, как если бы Ким Кардашьян прочла лекцию о скромности и девственности.

Однако примечательна не столько сама риторика Ашотяна, сколько реакция на нее внутри Армении. Нет очень массовых митингов протеста. Что-то имеет место быть в Гюмри, но это не более, чем ситуативная реакция на случившееся определенной группы поддержки мэра этого города. В Ереване люди и вовсе безмолвствуют. Потому что они устали от всей этой нескончаемой борьбы между "бывшими" и "нынешними", от громких слов о свободе, за которыми каждый раз скрываются личные амбиции и коррупционные интересы.

Армянское общество сегодня находится в состоянии апатии - без веры в то, что кто-то способен принести настоящие перемены. Но, как ни крути, нынешний кризис - это исключительно внутреннее дело Армении. То, что сегодня происходит в Гюмри, с арестами священнослужителей, с новым уголовным делом против бывшего мэра Вардaна Гукасяна, - должно оцениваться самими гражданами Армении. Никто со стороны не обязан лечить армянское общество.

Тем более, что все эти процессы априори были абсолютно предсказуемы. То, что на Западе называли "демократическим прорывом в Армении", на деле оказалось привычной постсоветской схемой: лидер-популист приходит к власти под лозунгами реформ, строит систему личной лояльности, а затем превращает её в новый вариант авторитаризма.

В этой связи особого сарказма заслуживает и ситуация, в которой теперь оказались лидеры азербайджанской "радикальной оппозиции". Те самые, которые давно уже стали маргиналами. Те самые, которые тиражировали ложь до и в ходе 44-дневной войны 20202 года, утверждая, что азербайджанская армия потерпит поражение. Те, которые не уставал восторгаться "демократической Арменией" Пашиняна.

Сегодня им остается лишь молчать, делая вид, будто ничего не происходит. Ведь признать очевидное - значит констатировать, что их идеализированный образ "демократической Армении" взорвался так же громко, как о том сообщает ныне Ашотян. Очевидно же, что Армения продолжает двигаться по замкнутому кругу - от революции к разочарованию, от популизма к апатии.

Но это ее путь, ее внутренний кризис, и искать виновных за пределами страны бессмысленно. Азербайджан, напротив, давно сделал выбор в пользу стабильности, законности и прагматизма. Именно эти ценности, а не пустые лозунги, стали залогом его успеха и авторитета на международной арене. Так что пусть Армен Ашотян и дальше рассказывает своим подписчикам о "лопнувшем шарике". Ведь иногда шарики действительно лопаются - просто потому, что были надуты слишком сильно.