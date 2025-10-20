Азербайджан и Казахстан обладают значительным потенциалом для расширения экономического сотрудничества

Азербайджан и Казахстан обладают значительным потенциалом для развития экономического сотрудничества.

Как сообщает в понедельник специальный корреспондент Trend, об этом сказал журналистам в Астане в преддверии государственного визита Президента Ильхама Алиева казахстанский политолог Аман Мамбетали, передает Day.Az .

По его словам, несмотря на уверенный рост сотрудничества в последние годы, текущие показатели остаются относительно скромными с учетом масштабов обеих стран и есть большой потенциал для дальнейшего развития.

Он отметил, что Казахстан и Азербайджан связывают многовековая история и общее тюркское наследие. Страны активно восстанавливают и развивают исторические связи.

"Наши отношения сегодня многослойны - они охватывают логистику, культуру, гуманитарную сферу, образование, экономику и другие направления", - сказал эксперт.

Мамбетали отметил, что политическая воля руководства Казахстана и Азербайджана совпадает с общественным мнением в обеих странах, что создаёт благоприятные условия для дальнейшего развития партнерства. Особое внимание он уделил инициативе по созданию "Тюркского пояса" - экономического и транспортного коридора, который, по его мнению, станет важным фактором интеграции и безопасности в регионе.

"Для Казахстана Азербайджан открывает путь в регион Кавказа, тогда как Казахстан является важным логистическим узлом и "воротами" в Центральную Азию для Азербайджана", - сказал он.

Эксперт также подчеркнул важность логистических коридоров, таких как Зангезурский коридор, соглашение по которому было подписано в Вашингтоне. По его словам, это обеспечит безопасное и эффективное транспортное сообщение между странами.

Политолог напомнил, что Казахстан неизменно поддерживал суверенитет Азербайджана в период оккупации. Обе страны также имеют общее видение развития сотрудничества в области безопасности.