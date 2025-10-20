Жительница Баку стала жертвой интернет-аферистов

Женщина, пытавшаяся оформить кредит, стала жертвой мошенников.

Как сообщает Day.Az, жительница Баку Сура Султанова обратилась на горячую линию программы "Xəzər Xəbər" и рассказала, что решила подать заявку в одну из небанковских кредитных организаций, чтобы погасить задолженность по своим кредитам в других банках. Поводом для этого стало объявление, которое она увидела в интернете.

Лица, представившиеся сотрудниками этой организации, якобы для оформления кредита запросили у Суры Султановой удостоверение личности и другие персональные данные, пообещав предоставить ей кредит на сумму около 4000 манатов.

По словам пострадавшей, мошенники под предлогом оформления документов потребовали от неё оплатить "сбор".

Когда Сура Султанова поняла, что столкнулась с аферистами, её супруг связался с ними.

В ответ мошенники лишь насмешливо сказали: "Не стоило платить".

Подробности по теме представлены в видеоматериале: