Синнер получил ракетку из золота за победу в Six Kings Slam

Итальянский теннисист Янник Синнер получил ракетку из чистого золота весом около 3 кг за победу в выставочном турнире Six Kings Slam в Эр-Рияде.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, стоимость трофея оценивается в 250 тысяч евро.

Награду вручил советник королевской канцелярии Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх. В 2024 году такой же приз получил Рафаэль Надаль. Финал турнира состоялся 18 октября, где Синнер обыграл испанца Карлоса Алькараса со счетом 6:2, 6:4. Поединок продолжался 1 час 12 минут.

Призовой фонд турнира составил 6 миллионов долларов.

За победу в финале Синнер получил 4,5 миллиона долларов, еще 1,5 миллиона - за участие в остальных матчах.